Voormalig Glory-kampioen Jason Wilnis maakt succesvol MMA-debuut

Trainings­part­ner van UFC’er Adesanya, sterft week na laffe aanval op 25-jarige leeftijd

25 mei Fau Vake, vriend en trainingspartner van UFC-kampioen Israel Adesanya, is overleden aan zijn verwondingen een na een aanval in Auckland, Nieuw-Zeeland. De 25-jarige is overleden nadat hij van achteren werd aangevallen door een groep mannen.