Voormalig GLORY kampioen Marat Grigorian debuteert in december bij ONE Championship

De topkickbokser die bij het befaamde Hemmers Gym uit Breda traint, regeerde lange tijd de lichtgewicht divisie bij GLORY. Eerder dit jaar stapte Grigorian over naar de Aziatische vechtsportorganisatie.

Tegenstander Ivan Kondratev is geen onbekende. Zo stond hij onder andere bij het beruchte Tatneft in de ring, de Russische kickboksorganisatie waar alleen op knock-out gewonnen kan worden. Het gevecht tussen Grigorian en Kondratev zal plaatsvinden in het Singapore Indoor Stadium.