Voormalig Glory-kampioen Murthel Groenhart beproeft zijn geluk in MMA: ‘Ik heb zéker doelen in mijn hoofd’

Groenhart is al vele jaren een vertrouwde naam in het kickbokswereldje. En precies dat begon een beetje te wringen bij de Amsterdammer. ,,Het gevoel was een beetje weg, terwijl dat het belangrijkste is. Ik stond al zo lang in de top-vijf, vocht vaak tegen dezelfde namen, won van ze, verloor ook wel eens. Op een gegeven moment is je motivatie een beetje weg. Het ging ook niet lekker in mijn privéleven en ineens had ik het gehad met het kickboksen. Het was gewoon klaar.”



De MMA bracht uitkomst. ,,Ik heb altijd liefde voor die discipline gehad”, vertelt Groenhart, kort na een training in Mike’s Gym. Af en toe combineerde hij al kickboks- en MMA-trainingen tijdens zijn kickbokscarrière. En: ,,Al voordat ik ging kickboksen kreeg ik les van Joop Kasteel (ex-MMA-vechter, red.). Toen raakte ik al verliefd op de sport. Via Mike Passenier kwam ik in het kickboksen terecht. Niet dat ik dat erg vond, natuurlijk, ik vond het geweldig. Ik heb het meeste behaald wat je kan behalen in het kickboksen. Maar het heeft nooit iets met de liefde voor MMA gedaan en ik ben blij dat ik die discipline nu kan oppakken.”