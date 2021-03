Voormalig rivaal van Anthony Joshua maakt rentree tegen boksveteraan Chris Arreola

Olympisch kwalifica­tie­toer­nooi boksen wordt waarschijn­lijk in Boedapest gehouden

25 februari De Hongaarse hoofdstad Boedapest is naar voren gekomen als de waarschijnlijke vervanger voor Londen, als gaststad voor de Europese bokskwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio. Boxing Task Force (BTF) van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), die de kwalificatie organiseert, is in gesprek met Hongaarse functionarissen over het organiseren van het Europese evenement in juni.