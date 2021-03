Voormalig UFC-kampioene Miesha Tate keert na vier jaar terug in de ring

De nu 34-jarige Amerikaanse werkte tussentijds in Singapore voor ONE Championship, de grote concurrent van de UFC. Toen Covid-19 eenmaal toesloeg, verhuisde Tate haar familie terug naar Las Vegas. Voor het comebackgevecht van Tate is nog geen datum of locatie bekend gemaakt.

Multi contract

In een toespraak voor de show MMA on SiriusXM legde Tate uit waarom ze terugkomt. ‘Cupcake’ (bijnaam van Tate) zei dat de reden dat ze terugkeert naar de Octagon is dat ze weer tegen Nunes wil vechten. De twee ontmoetten elkaar tijdens UFC 200 in juli 2016, waarbij Nunes de Amerikaanse versloeg. Vijf jaar later wil Tate haar geluk opnieuw beproeven. Ze heeft zojuist een contract voor zes gevechten getekend bij de UFC en het uiteindelijke doel is de herkansing tegen Nunes.