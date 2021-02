Voormalig UFC-ster Paige VanZant sneuvelt tijdens bareknuckle-debuut

Paige VanZant debuteerde afgelopen nacht tegen Britain Hart in een bareknuckle-gevecht. Het was voor de eerste keer dat VanZant aan een bokswedstrijd zonder handschoenen meedeed. Haar debuut eindigde in een verlies voor de voormalige MMA-vechter.