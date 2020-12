Voormalig UFC-vechter Paige VanZant wil zich bewijzen in het ‘blote vuisten-boksen’

Glo­ry-debutant Levi Rigters aast op titel Rico Verhoeven

22 december Levi Rigters won zaterdag het Glory 4-man toernooi. Het was de keer dat de getalenteerde kickbokser voor de organisatie in de ring stond. En dat smaakte naar meer. De vechter heeft zijn vizier gericht op de hoofdprijs. De zwaargewicht-titel, die nu nog in handen is van Rico Verhoeven.