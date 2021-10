Vrouw in elkaar geslagen dj woest op 'gevaarlijke' McGregor: 'Hij had mijn man kunnen vermoorden’

Afgelopen zondag ging het ineens mis. McGregor was in Rome voor de doop van zijn zoontje in het Vaticaan. Maar in het hotel waar de Ier verbleef, kreeg Facchinnetti, groot fan van de MMA-vechter, ineens een klap op zijn hoofd. ,,Het zou een mooie avond moeten worden. We waren uitgenodigd om Conor te ontmoeten. We hebben het uren leuk gehad, plezier gemaakt. Maar ineens, gewoon uit het niets, sloeg hij Francesco”, vertelt Facchinetti’s vrouw op Instagram. Haar man viel achterover op tafel en uiteindelijk op de grond. ,,Hij had hem kunnen vermoorden.”



Het slachtoffer doet op de website van La Gazzetta dello Sport zijn verhaal: ,,Dat het goed is afgelopen, is een wonder. Zijn handen zijn wapens. We verwelkomden hem als een held, maar hij is gewoon een pestkop. Ik hoop dat hij hiervoor zal boeten, want het is niet de eerste keer.”



Nu begrijpt de zanger en radio-dj, die een gebroken neus en gescheurde lip overhield aan de klap, waarom McGregor altijd bodyguards bij zich heeft, vertelt hij later bij een Italiaans tv-programma. ,,Dat is niet om hemzelf te beschermen. Zij zijn er om anderen te beschermen voor aanvallen uit het niets, zoals dat bij mij is gebeurd.”



McGregor zelf houdt voorlopig zijn kaken stijf op elkaar.