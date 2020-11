Waarom Alistair Overeem de hoop op een wereldtitel nog niet heeft verloren

Video Alistair Overeem: ‘Kickboksen in Nederland populair, in de wereld is MMA dat’

5 september In Nederland wordt hij alleen door MMA (mixed martial arts)-fijnproevers tot de grotere sporters gerekend, maar intussen is Alistair Overeem (40) al decennialang een begrip in de vechtsportwereld. Vannacht vecht hij in Las Vegas onder de vlag van de UFC tegen Augusto Sakai, in zijn jacht op een laatste wereldtitel.