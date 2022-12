Waarom onverslaanbare MMA-kampioen Reinier de Ridder uit Breda niet bekend is in eigen land

Bloedende hoofdwond niet te stelpen: belangrijk­ste partij UFC Vegas gestaakt

De hoofdpartij van UFC Vegas 60, tussen Song Yadong en Cory Sandhagen, is gisteravond gestaakt. Yadong had te veel verwondingen opgelopen, waardoor de scheidsrechter niets anders kon doen dan de partij te stoppen. Dit resulteerde in een overwinning via technische knockout voor Sandhagen.

