‘Walk in the park’ voor Rico Verhoeven: tijd voor een knetterend titelgevecht

Door Tim Reedijk



Na zijn halve finale zat Tarik Khbabez (28), die in de finale tegen Rico Verhoeven moest opgeven met een handblessure, zienderogen bij te komen op een bankje backstage. In zijn rechterhand had hij een banaan, op zijn hoofd had hij een bloeduitstorting. Zijn gevecht met Levi Rigters was een slooppartij, waarin Khbabez soms vermoeid oogde maar bovenal liet zien een ongelooflijk taaie, explosieve vechter te zijn. Een die blíjft gaan. Een meerderheid van de jury stemde Khbabez naar de finale, waarop de voor Marokko uitkomende Hagenaar zei dat hij nog genoeg brandstof over had.