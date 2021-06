Wens van Glory-kickbokser Luis Tavares komt uit: ‘Vechten in een vol stadion’

Het verplaatsen van het Glory-evenement wordt door de fans niet direct als negatief ervaren. Toch zijn er tegengeluiden die vinden dat de organisatie teveel aan het schuiven is waardoor de geloofwaardigheid in het geding komt. Echter: voor vechters als Tavares betekent een latere datum dat zij weer voor een groot aantal fans mogen presteren.

Badr Hari

Tavares - die ingeboekt staat tegen Sergej Maslobojev - zei eerder tegen Vechtsport Info achter Glory te staan: ,,Ik steun de organisatie in haar besluit om Glory78 te verplaatsen naar begin september”, zegt Tavares. ,,Het zal een zeer moeilijke afweging zijn geweest tussen de blessure van Badr, de mogelijkheid om met een groot publiek weer te vechten en de belangen van alle andere vechters in het geding. “

Beweerd werd dat een blessure (gebroken neus) bij Badr Hari - die het affiche aanvoert - reden zou zijn voor de verplaatsing. Echter vertelde Glory-topman Scott Rudmann in een exclusief interview met Vechtsport Info dat dit niet correct is. ,,Badr is klaar om te vechten en zou de 17e de ring in kunnen, maar we krijgen de mogelijkheid om meer fans in het stadion te krijgen, dat willen wij hen niet ontnemen”, aldus Rudmann. Ook het team rondom Badr zegt dat er geen sprake zou zijn van een ernstige blessure.