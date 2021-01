Wereldkampioen Verhoeven tegen Ben Saddik: ‘Je weet wat er gaat gebeuren’

Nee, de wedstrijd tussen ‘The King of Kickboxing’ en ‘The Goliath’ zal niet veel nodig hebben om in de spotlights te komen. Controverses uit het verleden zijn er namelijk genoeg. Denk bijvoorbeeld eens aan het gevecht in 2011, toen Ben Saddik de toen pas 21-jarige Verhoeven versloeg op technische knock-out. Of aan de veelbesproken wedstrijd in 2017, toen de Belgische Marokkaan zijn tegenstander tijdens de staredown in het gezicht spuugde en in het daaropvolgende gevecht verloor op ‘TKO’. Verhoeven verdedigde daarmee zijn wereldtitel in het zwaargewicht, iets wat hem sinds 2014 al negen keer op rij met machtsvertoon lukte.

Volledig scherm In 2017 escaleerde de staredown. © Mischa Keemink 2017 Reden dat menig vechtsportliefhebber nu al smult van de derde ontmoeting op 30 januari tijdens Glory 77. De laatste partij van Verhoeven dateert van december 2019, toen Badr Hari voor de tweede keer werd verslagen. ‘Bad Boy’ Badr moest de strijd vroegtijdig staken wegens een beenblessure. ,,Het was een aardig optreden van mij, maar ik kan beter.’’ Dat is ruim een jaar na dato ook nodig, nu er een monsterklus tegen de robuuste Ben Saddik (2,05 meter) wacht.

Vrezen doet Verhoeven echter niet. Het was de Nederlander die tijdens de virtuele persconferentie alvast de eerste digitale stoten uitdeelde. Op het moment dat Ben Saddik verkondigde geen vijf ronden nodig te hebben om de regerend wereldkampioen te verslaan, reageerde Verhoeven venijnig. ,,Als we daar zijn, weet je wat er gaat gebeuren. Wij zijn van een ander niveau. Je bent een goede vechter, groot en met een aardige techniek, maar ik zie geen gevaar. Ben je fitter dan de vorige keer? Dat hoop ik maar voor je.’’

Verhoeven blikte voor de camera terug op het gevecht in 2017, dat voor veel ophef in de kickbokswereld zorgde. ,,In de eerste ronde maakte ik een fout, maar vanaf dat moment was ik dominant. In de vijfde ronde sloeg ik hem knock-out en deed ik wat ik moest doen.’’ Ben Saddik zorgde met het beroemde spuugincident al voor de partij voor vuurwerk. ,,Hij heeft ook gelogen over dingen die ik heb gezegd en wilde me na de wedstrijd geen hand geven. Dan heb je een gebrek aan respect. Het maakt mij niet uit, maar het is nu wel menens.’’

Quote Opnieuw de titel verdedigen, let's do this. Rico Verhoeven

Over twee weken hoopt Verhoeven de wereldtitel voor de tiende keer met succes mee naar huis te nemen. Ondanks het feit dat hij ruim een jaar niet in de ring stond voor een wedstrijd, is hij naar eigen zeggen 'ready'. ,,Ik train iedere dag en ben topfit. Als het coronavirus niet was gekomen, hadden we al veel eerder tegenover elkaar gestaan. Maar ik heb genoeg andere leuke dingen te doen’’, doelde Verhoeven onder meer op zijn acteursrol in de Netflix-serie Undercover. ,,Maar in de eerste plaats ben ik atleet. Hier draait het allemaal om. Opnieuw de titel verdedigen, let's do this.’’

Ben Saddik: ‘Klaar voor titel’ Ben Saddik trok lering uit zijn vorige, verloren partij tegen Verhoeven door vooral te werken aan zijn fitheid. ,,Dat gaat het verschil maken’’, aldus de Belg. ,,Het is tijd voor een nieuwe wereldkampioen, het volgende hoofdstuk is aangebroken. Misschien was ik er drie jaar geleden nog niet aan toe. Nu ben ik ouder, sterker en een andere vechter. Ik ben klaar voor de wereldtitel.’’