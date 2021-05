Wilder voorspelt comeback nu deal tussen Johua en Fury dreigt vast te lopen

Zwaargewicht Wilder is al meer dan een jaar niet meer in actie geweest sinds zijn verwoestende nederlaag tegen Tyson Fury in februari 2020, waarbij de Amerikaan zijn WBC-titel verloor. Het gerucht ging dat hij tegen de voormalige IBF-titelhouder Charles Martin zou vechten, de onderhandelingen zijn gestrand.

Lees ook Boksgevecht tussen Anthony Joshua en Tyson Fury op losse schroeven

Wilder plaatste dinsdagavond een korte video online met het onderschrift: ,,Geen onzin praten, ik wil mijn titel terug.” De video, die in slechts een paar uur tijd meer dan 155.000 keer is bekeken, eindigt met de boodschap ‘The King is back’.

De 35-jarige Wilder had een clausule in zijn contract laten opnemen voor een rematch, toen hij in februari tegen Tyson Fury vocht. Aanhoudende vertragingen brachten Fury ertoe om een wedstrijd met Anthony Joshua na te streven. Nu deze voor de zoveelste keer gestrand is omdat beide boksers het niet eens kunnen worden over een locatie voor hun kraker, lijkt Wilder naar voren te treden en zich voor te bereiden om de ring in te gaan.

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.