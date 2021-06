Wordt Alistair Overeem opponent bij rentree legendarische MMA-vechter Emelianenko?

VIDEO YouTube-ster Paul overleeft clash met bokslegen­de Mayweather: ‘Hij is beter dan ik dacht’

7 juni Logan Paul heeft afgelopen nacht dapper stand gehouden in de ring tegen bokslegende Floyd Mayweather. De 26-jarige YouTube-ster, die voorheen pas één professionele wedstrijd had gebokst, liet zich niet knock-out slaan en zorgde ervoor dat de clash in Miami eindigde in een gelijkspel.