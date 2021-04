Wraak voor hap uit oor? Tyson droomt van titanengevecht met rivaal Holyfield

In zijn HotBoxin Podcast zegt Tyson dat hij weer zin heeft in actie en het wil opnemen tegen twee van zijn meest iconische tegenstanders van weleer, Holyfield en Lewis. Voormalig zwaargewichtkampioen Tyson ging in 2005 met pensioen, maar trok in november vorig jaar zijn handschoenen aan voor een acht ronden durend oefengevecht met Roy Jones Jr. Het gevecht, dat eindigde in een gelijkspel na 1,6 miljoen pay-per-view-aankopen, heeft ‘Iron Mike’ duidelijk de kriebels gegeven om na 15 jaar vaker te willen vechten.

Nederlagen

Uiteraard leverde zijn herkansing in 1997 met Holyfield een van de meest schokkende momenten in de boksgeschiedenis op. In de derde ronde werd Tyson gediskwalificeerd omdat hij een stuk van het oor van zijn tegenstander had afgebeten. Oorzaak bleek zijn ergernis over hun eerste gevecht in 1996, dat in een nederlaag eindigde voor Tyson. Zijn enige gevecht met Lewis eindigde ook in een nederlaag in 2002. Dat duel werd na acht rondes gestopt.