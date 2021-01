YouTube-ster Jake Paul verleidt MMA-vechter Ben Askren tot bokswedstrijd

Paul zal het in een pro-bokswedstrijd van acht ronden op 17 april opnemen tegen voormalig UFC-vechter Ben Askren. Dat vertelde Ryan Kavanaugh, mede-oprichter van Triller, tegen ESPN. Het gevecht zal plaatsvinden onder de vlag van Triller Fight Club en zal dienen als het hoofdevenement. De locatie van het evenement is nog niet definitief. Dit is het tweede boksevenement dat Triller zal houden. De eerste was die tussen Mike Tyson vs. Roy Jones jr. in november vorig jaar.