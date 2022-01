YouTube-ster Jake Paul voert druk op richting McGregor: ‘Take the fight, pussy’

De 24-jarige Amerikaan zou McGregor al een aanbieding van 50 miljoen dollar (zo’n 44 miljoen euro) hebben geboden om het gevecht aan te nemen, maar nog zonder resultaat. Het geduld van Paul is inmiddels op en daarom stuurde hij gisteren een privébericht richting McGregor op Instagram: ‘Take the fight pussy’. Paul deelt een screenshot van het bericht. Daaruit bleek dat McGregor het heeft gelezen, maar een reactie blijft vooralsnog uit.

Het is niet voor het eerst dat Paul probeert om McGregor met stevige taal uit de tent te lokken. Vorig jaar, na een gewonnen gevecht tegen Nate Robinson, daagde hij de Ier voor de eerste keer uit. ,,Je bent bang mietje, er ligt een bod van 50 miljoen dollar klaar voor het gevecht. Je vrouw is een 4, je had veel beter kunnen krijgen. Je bent nu waarschijnlijk ergens in een bar aan het vechten.”

De 33-jarige McGregor brak in juli vorig jaar zijn been in een gevecht met Dustin Poirier en is daar inmiddels bijna van hersteld. De voormalige kampioen in twee UFC-divisies liet onlangs weten bij zijn rentree meteen op te willen gaan voor de wereldtitel binnen de lichtgewichtklasse, maar zal in zijn achterhoofd weten dat een gevecht met Paul hem veel meer geld op kan leveren.