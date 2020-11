Zo kijkt George Foreman naar de comeback van Mike Tyson (54) in de ring

VideoVoormalig topbokser George Foreman, die zelf met een comeback bezig was op zijn 55ste, denkt dat Mike Tyson (54) de impact van een rentree in de ring - hij maakt in de nacht van zaterdag op zondag zijn rentree tegen Roy Jones Jr - onderschat. ,,Het lastige aspect van denken aan een comeback, is dat je beseft wat je vroeger allemaal kon.”

Als iemand recht van spreken heeft over een comeback in het boksen, is het George Foreman. ‘Big George’ is inmiddels 71, werd voor het eerst wereldkampioen door de toen nog ongeslagen Joe Frazier te verslaan en vocht vele heroïsche gevechten uit. Denk aan The Rumble in the Jungle in Kinshasa, het voormalige Zaïre, waar hij het uiteindelijk moest afleggen tegen Muhammad Ali.

Foreman vocht na zijn 28ste tien jaar niet meer en ging toen op voor wat uiteindelijk een glorieuze comeback zou worden. Na zeven jaar greep hij de IBF-wereldtitel in het zwaargewicht op de leeftijd van 45 jaar en 299 dagen (zie video hieronder), om die vervolgens het jaar erop te verdedigen. Foreman was op dat moment 46 jaar en 102 dagen. Zijn record zou uiteindelijk overtroffen worden door Bernard Hopkins, die in 2014 de oudste wereldkampioen boksen werd op 49-jarige leeftijd.

Overtuigd van zijn eigen kunnen besloot Foreman op zijn 55ste dat er nóg een comeback in zat. Sterker nog, hij wilde opnieuw een gooi doen naar de wereldtitel. ,,Ik begon met trainen en raakte behoorlijk fit”, vertelt hij aan Yahoo Sports. ,,Tot mijn vrouw uit het niets zei: je gaat niet meer boksen. Ze stond erop. Ik heb haar nooit gezien zoals toen. Ik zei nog dat ze me niet kon vertellen wat ik zou doen, maar zij won. Ik had mijn snelheid, instinct en bereidheid om te trainen om een comeback te maken. Geloof me, dat ik 55 was, was geen probleem. Maar zij maakte er een einde aan.”

Mike Tyson is nu maar iets jonger dan Foreman op die leeftijd. Met zijn 54 jaar stapt hij zaterdagnacht (Nederlandse tijd) in de ring tegen Roy Jones Jr., die 51 jaar is. Het is Tysons eerste gevecht in vijftien jaar. Alhoewel er geen sprake is van een wereldtitelgevecht, nemen beide boksers hun rentree zeer serieus. Tyson gooide het roer om na een alcohol- en drugsverslaving, werd veganist, viel tientallen kilo’s af en is inmiddels topfit. Zo fit dat hij zijn shirt maar gewoon ongevraagd uittrok toen hij in de Amerikaanse ontbijtshow Good Morning America zat.

Foreman zelf is niet zo gecharmeerd van de poging van ‘Iron Mike’ tot een rentree. ,,Zie het als een man die op een boot de zee op wil. Het lijkt zo leuk, zo rustgevend. Maar als hij eenmaal in het water ligt, komen de grote golven en blijkt de zee heel ruig. Het regent en waait en hij vraagt zichzelf af: God, waarom heb ik dit ooit gedaan?”

,,Het is velen van ons (boksers, red.) overkomen”, vervolgt Foreman. ,,Je realiseert je later pas dat je thuis had moeten blijven, waar alles fijn en veilig is. Het lastige aspect van denken aan een comeback, is dat je beseft wat je vroeger allemaal kon. Je moet je hardheid en timing terugvinden die je ooit had. Die raak je kwijt na zoveel jaar en is zo moeilijk om terug te krijgen.”

Zelf had Foreman bij zijn comeback in 1987 naar eigen zeggen moeite met de ‘snelle handen’ van zijn veel jongere sparringpartner Reggie Johnson. ,,En ik denk ook dat dat voor Mike een issue wordt tegen Roy, omdat die snelheid heeft. Zelfs op zijn leeftijd is hij sneller dan Mike, ook omdat Mike lang weg is geweest en het dan even duurt om eraan te wennen en te weten hoe je erop anticipeert. Al had Mike altijd kracht en dat zal hij zaterdag ook weer hebben.”

