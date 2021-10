Zo werd Rico Verhoeven ‘The King of Kickboxing’

De tien titelgevechtenDe Glory-zwaargewichttitel winnen is knap. De wereldtitel verdedigen is nog knapper. De wereldtitel vervolgens negen keer succesvol verdedigen is een ongekende prestatie. Rico Verhoeven mag zich al ruim zeven jaar de kampioen van de zwaargewichten noemen, en zaterdag verdedigt hij zijn titel voor de tiende keer. Hoog tijd om eens terug te kijken naar zijn eerste tien gevechten, want het ging allemaal niet zonder slag of stoot.

21 juni 2014 | Daniel Ghita vs Rico Verhoeven | 5 rondes, unanieme jury beslissing

Een 25-jarige Rico Verhoeven neemt het in Los Angeles op tegen Daniel Ghita. De Brabander had de Roemeen een jaar eerder al eens na drie rondes verslagen, maar is op dat moment nog de nummer twee van de wereld. Het was het eerste pay-per-view toernooi ooit van Glory, een format waar ze nu nog steeds stevig aan vast houden.

Het werd de laatste dag dat Verhoeven de nummer twee van de wereld was. Na vijf spannende rondes tegen de 33-jarige Roemeen, die van zijn 60 wedstrijden er 50 had gewonnen, waarvan 39 (!) met een KO, was de jury overtuigd en waren de goed betalende kijkers vermaakt. Verhoeven pakte de wereldtitel zwaargewicht bij Glory, en die heeft hij tot op de dag van vandaag niet meer verloren.

Volledig scherm Rico Verhoeven met krachttrainer John van Dijk na zijn eerste gewonnen titelgevecht © Foto : Rinie Boon

6 februari 2015 | Rico Verhoeven vs Errol Zimmerman | TKO, Tweede ronde (2:17)

De eerste uitdager was gelijk een pittige tegenstander: Errol Zimmerman. Verhoeven stond twee keer eerder tegenover de Curaçaoënaar. De eerste keer, in 2012, verloor de Nederlander na een harde knock-out in de eerste ronde. Een jaar later, bij Glory 9, won Verhoeven wel na drie rondes met een unanieme jurybeslissing.

Het stond dus 1-1 tussen de twee vechters, die allebei in Nederland trainden. Verhoeven had de titel, Zimmerman had hem in het verleden ook een tijd gehad. Helaas eindigde het gevecht in een anticlimax. In de tweede ronde was er een Technical Knock-Out nadat Zimmerman zijn knie blesseerde. Verhoeven behield zo zijn titel.

5 juni 2015 | Rico Verhoeven vs Benjamin Adegbuyi | 5 rondes, unanieme jurybeslissing

De volgende uitdager was weer een Roemeen: Benjamin Adegbuyi. Hij won verschillende kickbokstoernooien, maar nam nog nooit de Glory-titel mee naar huis. En bijzonder gedreven begon hij ook aan de eerste ronde bij Glory in Lille. Het publiek in Frankrijk was verbaasd dat de relatief onervaren Roemeen alle hoeken van de ring liet zien aan Verhoeven.

Maar die dominantie bleef bij één ronde. Verhoeven herpakte zich gelijk en gaf zijn tegenstander geen enkele kans in de overige vier rondes. Hoewel een knock-out uitbleef, was er achteraf absoluut geen twijfel mogelijk wie er had gewonnen. Rico won ruim met een unanieme jurybeslissing (49-46, 49-46, 50-45).

4 december 2015 | Rico Verhoeven vs Benjamin Adegbuyi | KO, eerste ronde (2:12)

Eén van de kritiekpunten die Verhoeven vaak kreeg te horen was zijn tactiek. Hij zou te veel op de verdediging en punten spelen, waardoor het spektakel uitbleef. De Brabander snoerde al zijn criticasters de mond bij zijn tweede gevecht tegen Adegbuyi.

De Roemeen wilde graag revanche. Bij Glory 26 in Amsterdam met het publiek achter Verhoeven zette de Nederlander flink door in de eerste ronde. Hij hield niet in, met een snoeiharde KO tot resultaat. Na twee minuten en twaalf seconden viel Benjamin Adegbuyi tegen de grond.

Bijnaam

Rico Verhoeven begon zijn kickbokscarrière op zestienjarige leeftijd. Nadat hij al snel grote namen de ring uit sloeg werd hij 'The Prince of Kickboxing’ genoemd. Zijn bijnaam kreeg een upgrade na het tweede gevecht tegen Adegbuyi. Hij sloeg zijn tegenstander namelijk knock-out in de eerste ronde en verdedigde de wereldtitel voor de derde keer. Verhoeven werd kort daarna ‘The King of Kickboxing’ genoemd.

12 maart 2016 | Rico Verhoeven vs Mladen Brestovac | 5 rondes, unanieme jurybeslissing

Bij Glory 28 in Parijs is Mladen Brestovac de volgende tegenstander van Verhoeven. De Kroaat is bijna tien centimeter langer en stond bekend als de beste kickbokser allertijden van zijn land. Met een aantal K-1 titels op zijn naam en een enorm bereik leek het geen tegenstander om te onderschatten.

Verhoeven komt nauwelijks in de problemen. Na vijf rondes heeft hij zijn tegenstander twee keer vaker geraakt dan andersom. Zelfs de harde trap waar Brestovac om bekend staat kwam maar 23 keer aan, tegenover 41 rake trappen van de Nederlander. De jury verkoos Verhoeven unaniem als winnaar.

9 september 2016 | Rico Verhoeven vs Anderson Silva | TKO, tweede ronde (2:57)

Anderson ‘Braddock’ Silva werd ooit door Peter Aerts naar Amsterdam gehaald als sparringpartner. De Braziliaan heeft een snelle trap en is de beste zwaargewicht van zijn land. Zijn bijnaam 'Braddock’ komt van een karakter in de film 'Missing in Action’ dat gespeeld werd door Chuck Norris.

Veel kans kreeg de Braziliaan niet tegen Verhoeven. In de tweede ronde wordt 'Braddock’ twee keer kort achter elkaar neergetrapt. Als dat drie keer gebeurt in een ronde is het volgens de regels een TKO. Verhoeven zet dus door en met slechts vijf seconden over in de tweede ronde trapt hij zijn tegenstander voor de derde keer naar de grond.

9 December 2017 | Rico Verhoeven vs Jamal ben Saddik | TKO, vijfde ronde (1:10)

Het begin van de trilogie die zaterdag wordt afgemaakt in de Gelredome begon in 2011, toen won Saddik met een Knock-Out. In 2017 in Rotterdam is het tijd voor deel twee. De Marokkaans-Belgische Saddik was voorafgaand aan het gevecht niet bepaald bevriend met Verhoeven. Bij de staredown spuugde hij de Nederlander in het gezicht, een actie waarvoor hij tot op de dag van vandaag niet is vergeven door Verhoeven.

De Brabander had het wel moeilijk in de beginfase van het gevecht. Saddik kwam enkele keren flink door met zijn rechter en raakte het hoofd van de Nederlander vol. Tot lichte teleurstelling van de zo’n 10.000 toeschouwers in Ahoy ging de eerste ronde dan ook naar de uitdager.

Maar uithoudingsvermogen en taaiheid leverden Verhoeven vervolgens de overhand op. Hij kreeg ronde twee, drie en vier in zijn voordeel toegewezen, en in de vijfde ronde vond de verdedigende kampioen het welletjes. Nadat Ben Saddik eerst acht tellen van de scheidsrechter nodig had, kwam Verhoeven met enkele rake beuken door op het hoofd van zijn opponent. Ben Saddik ging tegen het canvas, en het gevecht was voorbij.

2 juni 2018 | Verhoeven vs Mladen Brestovac | 5 rondes, unanieme jurybeslissing

Bij Glory 54 in Birmingham wordt Verhoeven voor de zevende keer uitgedaagd. Na twee jaar geleden kansloos te verliezen in vijf rondes waagt Brestovac weer een poging. Sinds het eerste titelgevecht met Verhoeven heeft de lange Kroaat bij Glory van zowel Jahfarr Wilnis (TKO) en Hesdy Gerges (KO) gewonnen in de eerste ronde.

Maar tegen Rico volgt er een kopie van het gevecht in 2016. Ook deze wedstrijd weet Rico naar zijn hand te zetten door vijf rondes lang te domineren en weer twee keer zo vaak zijn tegenstander te raken dan andersom. De jury was unaniem en Brestovac kon nog lachen na de wedstrijd. Hij accepteerde zijn verlies volledig.

28 september 2018 | Rico Verhoeven vs Guto Inocente | 5 rondes, unanieme jurybeslissing

Voor de achtste titelverdediging wachtte er weer een Braziliaan: Guto Inocente. Hij is ervaren in MMA, maar heeft ook vijf nationale en drie Zuid-Amerikaanse kickbokstitels. Met een unieke beweeglijke stijl en een sterke conditie is het een gewaagde tegenstander voor Verhoeven.

Het is weer een thuiswedstrijd voor Verhoeven in Amsterdam. De 15.000 toeschouwers rond de ring in het stadion van Ajax zagen Verhoeven domineren over de vijf rondes van 3 minuten, al kreeg hij Inocente niet neer. De jury wees de ‘King of Kickboxing’ echter unaniem tot winnaar aan.

21 december 2019 | Rico Verhoeven vs Badr Hari | TKO, derde ronde (0:59)

Het beloofde een ultiem gevecht te worden. Maandenlang werd er in Nederland uitgekeken naar de langverwachte revanchepartij tussen Rico Verhoeven en Badr Hari. Nadat het gevecht in 2016 door een armblessure van Badr onverhoopt tot een einde kwam, moest de 35-jarige Marokkaan bij dit gevecht met een beenblessure opgeven in de derde ronde. Weer een anticlimax voor de fans.

Bij een draaitrap blesseerde Hari zich aan zijn enkel, waarna hij naar de grond ging en niet meer op tijd overeind kon komen. Hari lag nog minutenlang snikkend in de ring en werd uiteindelijk met een brancard afgevoerd. Hari, die zich vanavond massaal gesteund wist door zijn ‘Badr Army’, kreeg het applaus van zowel Verhoeven als het publiek.

De blessure van Hari kwam onverwachts na twee zeer vermakelijke rondes, waarin Hari het voordeel had in de eerste en Verhoeven het overwicht had in de tweede. Beide vechters gingen daarin een keer naar de grond. Hari stond op het moment dat hij geblesseerd raakte voor in punten. Verhoeven had al twee keer acht tellen gekregen. Toen Hari na zijn opgave weer op zijn benen stond, zochten hij en Verhoeven elkaar op voor een respectvolle omhelzing en een gesprek.

23 oktober 2021 | Rico Verhoeven vs Jamal Ben Saddik |

Aanstaande zaterdag mag Verhoeven voor de tiende keer zijn zwaargewicht titel verdedigen. Voor de tweede keer wordt hij uitgedaagd door Ben Saddik, waar hij één keer van verloor in 2011. In 2017 nam Verhoeven wraak en sloeg hij Saddik naar de grond in een titelgevecht. Het publiek kan zaterdag vuurwerk verwachten.