Bewolkt weer waar regen uit kan vallen in Veendam

Voorzitter Gronings gasdossier: zeven aardbevin­gen in Groningen sinds enquêterap­port en 1622 in totaal

Zeven keer al beefde de aarde in Groningen sinds op 24 februari het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie over de gaswinning verscheen. Woensdag nog was er een beving met een kracht van 2,1 bij het dorp Zijldijk. Het laat zien hoe actueel de problemen als gevolg van de gaswinning nog altijd zijn, zijn commissievoorzitter Tom van der Lee.