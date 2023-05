Dit is hoe de eerste teams uit Veendam dit weekeinde speelden

Man (27) die broek liet zakken voor ogen kind in Ter Apel niet vervolgd

Een 27-jarige man die in mei dit jaar in Ter Apel zijn broek en onderbroek liet zakken op het parkeerterrein van winkelcentrum Promenade wordt hiervoor niet vervolgd, meldt het OM. Hij verbleef in het aanmeldcentrum in de Groningse plaats. Een van de ouders van een 11-jarig meisje, dat getuige was van het incident, had aangifte gedaan.