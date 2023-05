Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt in Veendam

Grote brand bij bedrijf in haven Delfzijl onder controle

Bij een bedrijf in de haven van het Groningse Delfzijl heeft zaterdagmiddag een grote brand gewoed. De brand brak rond 15.45 uur uit in een gedeelte van een transportband en was rond 17.10 uur onder controle. Vanwege de rookontwikkeling werd een NL-Alert verstuurd.