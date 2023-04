Heldere ochtend en middag in Veendam

Wolven doodden in januari negentig schapen en een geit, meeste aanvallen in Drenthe en Friesland

Wolven hebben in januari in totaal negentig schapen en één geit gedood. De meeste aanvallen hadden plaats in Drenthe en Friesland. Enkele aanvallen op schapen in Groningen bleken het werk van een hond, zo blijkt uit cijfers van BIJ12, het bureau dat voor de provincies onder meer de wolvenzaken regelt.