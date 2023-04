Meer nieuwbouwwoningen gebouwd in de gemeente Veendam

Volleybal­lers Lycurgus winnen beker voor vierde jaar op rij

De volleyballers van Lycurgus hebben opnieuw de beker gewonnen, voor het vierde jaar op rij. In de finale in de Maaspoort in Den Bosch wonnen de Groningers in vier sets van Draisma Dynamo. Het werd 25-19 22-25 25-22 25-19.