Minder WW-uitkeringen in Veendam

BBB-lijsttrek­ker denkt dat herstel van vertrouwen Groningers jaren duurt: ‘Het gaat een generatie kosten’

Groningers zijn hun vertrouwen in de landelijke politiek helemaal kwijtgeraakt, door de gaswinning en door de manier waarop de schade van de aardbevingen jarenlang is afgehandeld. ,,Vertrouwen is heel ver weg, het wantrouwen is heel breed en zit heel diep. Alle brokstukken moeten opgeraapt en herbouwd worden. Hier is iets compleet verkeerd gegaan. Het gaat een generatie kosten voor de achterdocht en het wantrouwen een klein beetje verzacht zijn”, zegt Gouke Moes, lijsttrekker van de BoerBurgerBeweging (BBB) in Groningen. Bij de Statenverkiezingen van woensdag zou BBB vanuit het niets de grootste partij in de provincie kunnen worden.