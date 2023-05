Vandaag bewolkt weer in Veendam

Nationaal Comité kijkt terug op Bevrij­dings­dag vol muziek, maaltijden en gesprekken over vrijheid

De veertien bevrijdingsfestivals hadden vrijdag op Bevrijdingsdag te maken met zeer diverse weersomstandigheden: waar in het ene deel van het land de zon scheen, moesten drie van de veertien festivals wegens zware regenval tijdelijk worden stilgelegd. Dat was het geval in Zwolle, Assen en Groningen.