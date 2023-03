Vandaag kans op hevige regenbuien in Veendam

Vanochtend kans op lichte regen en gedeelte­lijk bewolkt weer in Veendam

De dag in Veendam begint met gedeeltelijk bewolkt met lichte regen en een stevige wind uit het zuidwesten die later op de dag afneemt tot matige, de temperatuur ligt 10 tot 13 graden. Later op de avond daalt de temperatuur een beetje.