Vandaag kans op lichte regen in Veendam

Ook in hoger beroep 5 jaar cel en tbs voor aanslag op Groningse journalist

Een van de twee mannen die in 2021 een brandend bierflesje in de woning van een Groninger journalist gooiden, heeft in hoger beroep een celstraf van vijf jaar en tbs met voorwaarden gekregen. De straf is gelijk aan het vonnis van de rechtbank in 2022.