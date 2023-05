Vanmiddag en vanavond bewolkt weer in Veendam

FC Groningen-directeur Gudde erkent fouten: ‘Essentiële dingen verkeerd gedaan’

Algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen steekt de hand in eigen boezem na de degradatie van de club uit de eredivisie na het gelijkspel bij Go Ahead Eagles zondag. ,,Vanuit beleidsoogpunt hebben we de meest essentiële dingen verkeerd gedaan”, zei Gudde bij ESPN. ,,Als je kijkt naar de teamsamenstelling, niet alleen leeftijd en ervaring, maar ook kwaliteit. Individueel hadden we nog wel interessante spelers, maar als team was het niet goed genoeg.”