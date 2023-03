Vanochtend en vanmiddag kans op hevige regenbuien in Veendam

Crematori­um Groningen ontruimd na uitslaande brand, voorlopig geen uitvaarten mogelijk

Crematorium en uitvaartcentrum Hoentocht aan het Hoendiep in Groningen is vrijdagmiddag ontruimd na een brand. Mogelijk is de brand ontstaan in de dakconstructie van het pand. Niemand raakte gewond. Uitvaartverzorger DELA heeft de crematies voor de komende dagen verplaatst naar andere crematoria in de regio.