Vanochtend zware neerslag en bewolking in Veendam

Drugsge­bruik in gevangenis Ter Apel baart zorgen

In de gevangenis in Ter Apel gebruiken gedetineerden veel synthetische wiet naast cannabis en alcohol. Dat komt naar voren uit onderzoek door het Trimbos-instituut. Het kennisinstituut over het gebruik van onder meer alcohol, drugs en gokken noemt de bevindingen zorgelijk.