Overval bij KFC-vestiging in Veenendaal

Een KFC-vestiging in Veenendaal is gisteravond overvallen. Het personeel werd bedreigd met een wapen. Het is niet bekend of er meerdere daders waren en of er iets buit is gemaakt.

Rond half twaalf werd het KFC-restaurant aan de Rondweg-West in Veenendaal langs de A12 overvallen. De politie kon nog geen details verstrekken over de daders of de buit. De politie heeft nog gezocht naar de dader, maar heeft niemand aangehouden. Het is ook niet duidelijk wat voor een wapen is gebruikt. Getuigen spreken van een op een vuurwapen gelijkend voorwerp.

De bezoekers werden direct het restaurant uit gestuurd. Sommige hadden hun tas nog achtergelaten en liepen met dienbladen met hun bestelling over de parkeerplaats achter het restaurant.

,,Wij komen net terug van een Halloweendag bij Walibi'', verklaarde een getuige. ,,De meiden wilden nog graag wat eten. Ik had net afgerekend en toen werden we naar buiten geduwd Het was blinde paniek. Ik heb geen overvaller gezien, maar twee van onze meiden wel. Die zitten nu nog te shaken in de auto. Die auto hebben we zo ver mogelijk van het restaurant weg gereden. Toen de politie kwam zijn we teruggegaan.''