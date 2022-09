19-jarige Veenendaler houdt vol dat hij werd aangevallen door 60-jarige

De zaak tegen twee 19-jarige jongens uit Veenendaal is maandag door de politierechter in Utrecht uitgesteld. De jongens hebben een 60-jarige Veenendaler mishandeld. Hen hangt ook een schadeclaim van 9000 euro boven het hoofd. De rechter bepaalde al wel dat die vordering van de benadeelde partij veel te laat is ingediend.