20-jarige man smeert ’m tijdens rechtszaak voor mishandelen moeder

DOVO onderuit bij DVS’33; Martins mag door administra­tie­ve blunder niet invallen

DOVO is net als in de voorgaande jaren zonder resultaat teruggekeerd na het uitduel bij DVS’33. De Veenendaalse derdedivisionist ging zaterdag met 2-0 onderuit in Ermelo door doelpunten na rust van Stef Nijland en Benjamin Roemeon.