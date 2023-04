5 x supermooie fietsroutes in (de buurt van) Veenendaal

Rode ratten­slang kruipt vlakbij school in Rhenen: gevangen door Dierenambu­lan­ce-medewerker

Een kruipende slang van 1,5 meter in een looppad vlakbij de Daltonschool aan de Bantuinweg in Rhenen! Direct nadat de Pantherophis guttatus - zoals de rode rattenslang of korenslang in het Latijn heet - was ontdekt, ging er een telefoontje naar Dierenambulance Rhenen.