Automobilisten gaan in juni een beroerde week tegemoet in Rhenen, Lijnweg dicht en brug afgesloten

Van 80 naar 60 kilometer per uur op N-wegen in de Vallei? Meerder­heid raad Ede wil snelheids­ver­la­ging

Auto’s mogen misschien nog maar met 60 kilometer per uur over de provinciale wegen in de regio Ede. De gemeenteraad pleit daarvoor om de ‘veiligheid van mens en dier te waarborgen’.