Bizarre beelden in derde divisie: GVVV krijgt zege letterlijk cadeau van Barendrecht, dat dankzij nederlaag de nacompetitie in mag

Daniëlle ziet steeds minder, nu brengt ze met ‘gebakfiets’ lekkers rond: ‘Zolang er geen haast is, lukt het prima’

Door een zeldzame oogziekte wordt het voor de Edese Daniëlle Vermeulen-Boon (33) steeds lastiger om haar baan in het onderwijs te behouden. Maar de moed opgeven is geen optie: ze besloot haar passie voor bakken om te zetten in een gloednieuw bedrijf.