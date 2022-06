Brand in veegwagen bezorgt verkeer op A12 grote hinder; vertraging loopt op naar een uur

Het vuur woedde in een veegwagen. De brandweer ging rond 15.00 uur met meerdere voertuigen ter plaatse en bluste het voertuig, dat volledig in brand stond. Twee van de drie beschikbare rijstroken werden afgesloten.



Bij het incident is olie op de weg terecht gekomen. Wegbeheerder Rijkswaterstaat verwacht dat de weg pas aan het begin van de avond weer open zal gaan. Ook verkeer richting Ede en Arnhem moet rekenen op extra reistijd door het incident.



Een medewerker van Rijkswaterstaat meldde kort na 17.00 uur dat het bergen van de uitgebrande veegwagen was begonnen.



Gisteren ging het ook al mis op de A12 tussen Ede en Veenendaal. Na afloop van het boerenprotest in Stroe kwam een trekker tegen een viaduct, waarna het voertuig kantelde. Drie personen raakten gewond en de weg was uren dicht.



