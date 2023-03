Burgemeester sluit bedrijfspand in Veenendaal na vondst drugslab: ‘Ik treed consequent op’

Seksueel misbruik, drugs en chantage: Veenenda­ler (51) nam jeugd stiefdoch­ter ‘op afschuwe­lij­ke wijze’ af

Tegen een oud-inwoner van Veenendaal is woensdag drie jaar celstraf geëist voor het jarenlang seksueel misbruiken van zijn stiefdochter. ,,Mijn pijn is levenslang”, verweet de inmiddels volwassen vrouw hem in een door haar raadsvrouw in de rechtszaal voorgelezen brief. ,,Je maakte mij jouw bezit.”