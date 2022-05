Derde winst op rij voor DOVO

De wedstrijd op Panhuis was bijna een kopie van vorige week tegen ODIN’59. Bij rust was de stand 0-1 in het voordeel van de bezoekers uit Sassenheim. In de 61ste minuut kwam DOVO langszij. Antil Mercan kopte bij de tweede paal binnen. De na een uur ingevallen Oktay Özturk bracht de thuisploeg met een schot van buiten de zestien op 1-1. Een aanval uit het boekje in de 78ste minuut leverde de bevrijdende 3-1 op. Via Lulinho Martins, Guido van Dijk kwam de bal voor het doel. Öztürk stond op de goede plek. Ter Leede werd niet meer gevaarlijk en het feestje kon met de supporters door de spelers worden gevierd.