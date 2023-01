Dievenfamilie de klos: Veenendaler (20) en zijn twee nichtjes veroordeeld voor woninginbraak

Een 20-jarige man uit Veenendaal is woensdag veroordeeld voor een woninginbraak in Barneveld in 2021. De man krijgt een gevangenisstraf van zes maanden. Zijn nichtjes uit Ede (22 en 19) zijn ook veroordeeld voor dezelfde inbraak en een andere poging tot inbraak. Zij krijgen allebei een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk.

Op 17 augustus 2021 probeerden de vrouwen samen met een onbekende man in te breken in een woning in Barneveld. Een buurtbewoner zag het gebeuren, noteerde het kenteken van de auto waarin het drietal wegreed en belde meteen de politie. De vrouwen konden daardoor direct door de politie worden aangehouden.

Maar nog geen twee weken later, op 28 augustus, pleegden de twee vrouwen opnieuw een woninginbraak. Ditmaal in Doetinchem met hun neef, de 20-jarige Veenendaler. Daarbij maakten zij onder andere meerdere horloges, sieraden en geld buit. Ook deze keer was er een opmerkzame buurtbewoner, mede hierdoor hield de politie de vrouwen en de man aan.

Niet de eerste keer

De man uit Veenendaal bekende uiteindelijk bij de rechter-commissaris de inbraak. En wat bleek: het was niet de eerste keer dat hij een soortgelijk delict had gepleegd. De 20-jarige beschikt over een uitgebreid strafblad. De rechtbank oordeelde daarom dat in deze omstandigheden een gedeeltelijk voorwaardelijke straf een gepasseerd station is en gaf de man een gevangenisstraf van zes maanden.

In de podcast De Zaak X krijg je een uniek inkijkje in rechtszaken. Luister hieronder de de nieuwste afleveringen! Geen aflevering missen? Abonneer je dan via Spotify of Apple Podcast!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie (met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.