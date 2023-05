Dit is hoeveel taakstraffen er zijn uitgedeeld in het arrondissement Midden-Nederland

‘Verdachte taxi’ leidt politie naar grote vondst: zeventien cobra's en drugs aangetrof­fen in Veenendaal

In een woning aan het Jan Roeckplantsoen in Veenendaal zijn woensdagavond zeventien cobra’s aangetroffen. Dat gebeurde bij een doorzoeking van de politie. Zij volgden een taxi die te boek stond als 'verdacht’ in verband met een eerdere zaak.