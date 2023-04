Dodenherdenking in Veenendaal: dit is het programma op 4 mei 2023

Brullende tractoren, muziek en carnaval op wielen: dit is er te doen op Koningsdag in de Vallei!

Een braderie of de aubade van de plaatselijke harmonie. Koekhappen en misschien wel wc-pot werpen. Op Koningsdag is er in de Vallei van alles te doen, te veel om op te noemen. We lichten er een paar niet alledaagse publiekstrekkers uit.