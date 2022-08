Dominostenen vallen bij bosjes; Park Domino Vallei breekt record met score van 704.814

Grote zak met geld nodig om Veense molen weer te laten draaien: ‘We zijn enorm geschrok­ken’

Al ruim zeven maanden staat ie stil, windkorenmolen de Nieuwe Molen aan de Mulderslaan in Veenendaal. En daar lijkt voorlopig geen verandering in te komen. Een stille ramp, volgens de jonge molenaar Dennis van Manen (21). ,,Stilstand is achteruitgang.”

28 juli