DOVO in eigen huis onderuit tegen Rijnvogels: ‘We lieten ons meeslepen in hun spel en raakten geïrriteerd’

Nieuwe stakingsac­ties op handen bij textielbe­drijf in Veenendaal: ‘Dit doe je niet zomaar’

Werknemers van textielbedrijf Lantor BV in Veenendaal gaan opnieuw staken. Vakbonden FNV en CNV en het personeel willen hun onvrede uiten over de moeizame onderhandelingen met het bedrijf over een nieuwe cao.