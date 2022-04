DOVO tankt vertrouwen in Hoek, maar blijft hekkensluiter

Video Hoe een vrolijke sliert scootmobie­len door Veenendaal dendert: ‘Zo’n tochtje geeft me weer wat lucht’

Geluk zit vaak in heel kleine dingen. Op een zonnige dag even naar buiten gaan bijvoorbeeld, om te genieten van het mooie weer. Een korte wandeling in het bos, een stukje fietsen over de hei. Maar wat doe je als je niet (meer) zo goed ter been bent? Dan is er altijd nog de scootmobiel.

15 april