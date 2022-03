Dreiging van meer windmolens langs de Veenendaalse grens: ‘Zo dichtbij, daar zitten we niet op te wachten’

De brief van de gemeente Ede waarin dat staat, is ook in grote delen van Veenendaal verspreid omdat diverse zoekplekken voor de windmolens dicht tegen Veenendaalse woonwijken liggen. De 51-jarige Ben Schouten werd vanochtend verrast door de brief in zijn bus. Samen met zijn gezin woont hij aan de Klompersteeg, in het noorden van Veenendaal. Het weiland voor zijn deur is gemarkeerd als een van de mogelijke locaties voor een windmolen.