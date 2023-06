Eén op de tien woningen in Veenendaal aangemerkt als energieslurper

Veenendaal­se Onderne­mers happen Hollandse Nieuwe weg in de zomerzon

Liefst 159.500 euro bracht de veiling van het eerste vat Hollandse Nieuwe afgelopen zaterdag op tijdens de traditionele aftrap van het haringseizoen in Scheveningen. Zo duur werd de vis in Veenendaal maandag niet betaald. Zo’n 200 ondernemers hapten er in de zon een haring weg.