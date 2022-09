Eindelijk weer klassieke gitaren kijken op Veenendaalse Vintage Guitar Show

‘Boven verwachting’

Het evenement verliep ‘boven verwachting goed’ volgens organisator Mirjam Nievers. ,,We hebben natuurlijk drie jaar stilgelegen en ik was een beetje bang dat er minder mensen zouden komen dan voorgaande edities. Maar het was gezellig druk en er hing een hele goede sfeer.”

Nievers nam de organisatie van het evenement enkele jaren geleden over van haar vader Walter. ,,Hij begon zo'n dertig jaar gelden met een paar gitaren in een gymzaaltje in Veenendaal. Vervolgens hebben we lang in Theater Lampegiet gestaan en nu dus in de Basiliek. We zijn er trots op dat we na al die jaren nog overeind staan.”